08:56, 26 июля 2023
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60-летний приезжий надругался над девятилетней девочкой в Подмосковье
Приезжий надругался над девятилетней девочкой в подвале подмосковной многоэтажки.
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
60-летний приезжий надругался над девятилетней девочкой в подвале подмосковной многоэтажки в Раменском, сообщает Главное следственное управление СК России по области.
После информации о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, правоохранители провели рейд на местности. Подозреваемого удалось оперативно задержать, ему предъявлено обвинение в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.
Кроме того, были установлены еще девять мигрантов, находившихся на территории страны нелегально.
Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница Москвы спасла свою 13-летнюю дочь от надругательства педофилом.