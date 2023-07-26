60-летний приезжий надругался над девятилетней девочкой в Подмосковье

60-летний приезжий надругался над девятилетней девочкой в подвале подмосковной многоэтажки в Раменском, сообщает Главное следственное управление СК России по области.

После информации о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, правоохранители провели рейд на местности. Подозреваемого удалось оперативно задержать, ему предъявлено обвинение в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

Кроме того, были установлены еще девять мигрантов, находившихся на территории страны нелегально.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница Москвы спасла свою 13-летнюю дочь от надругательства педофилом.