Женщина спасла дочь от педофила в Москве

50-летняя жительница Москвы спасла свою 13-летнюю дочь от надругательства педофилом, сообщает «112». Он завлек подростков на аниме-вечеринку.

По данным канала, женщина случайно узнала о походе дочки на секретное мероприятие, отследила ее через услугу «родительский контроль» на телефоне и вышла к подвалу многоэтажки на севере столицы, где находилось несколько подростков.

Свою дочь женщина нашла в одном из помещений в компании голого мужчины. Прибывшие полицейские установили, что это ранее судимый 36-летний менеджер. Он задержан, пишет «112».

Ранее в Москве детского тренера-педофила приговорили к 21 году колонии строгого режима.