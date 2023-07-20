17:58, 20 июля 2023
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Женщина спасла дочь от педофила в Москве
Педофил завлек подростков на аниме-вечеринку в Москве.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
50-летняя жительница Москвы спасла свою 13-летнюю дочь от надругательства педофилом, сообщает «112». Он завлек подростков на аниме-вечеринку.
По данным канала, женщина случайно узнала о походе дочки на секретное мероприятие, отследила ее через услугу «родительский контроль» на телефоне и вышла к подвалу многоэтажки на севере столицы, где находилось несколько подростков.
Свою дочь женщина нашла в одном из помещений в компании голого мужчины. Прибывшие полицейские установили, что это ранее судимый 36-летний менеджер. Он задержан, пишет «112».
Ранее в Москве детского тренера-педофила приговорили к 21 году колонии строгого режима.