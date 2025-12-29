В Подмосковье бизнесмены решили заработать на новогоднем деликатесе и поплатились

В Люберцах два недобросовестных бизнесмена решили заработать на популярном новогоднем деликатесе и организовали подпольных цех по производству икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Мужчины в течение полугода закупали имитированную икру, расфасовывали по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей. Товар продавали на рынках под видом натуральной лососевой и палтусовой икры.

Полицейские изъяли более 8,5 тысячи банок готовой продукции, 12 тонн поддельной икры, фиктивные декларации о соответствии качества товара и черновые записи. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет свыше семи миллионов рублей.

В цеху в антисанитарных условиях работали пятеро мигрантов без медкнижек и разрешений на работу. Нарушители оштрафованы с последующим выдворением за пределы России.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве правоохранители изъяли более 255 килограммов поддельных конфет.