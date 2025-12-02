Опубликовано 02 декабря 2025, 14:101 мин.
В Подмосковье девушка разбила авто бывшего крышкой канализационного люка
В подмосковной Балашихе девушка разбила авто крышкой канализационного люка.
Кадр: Telegram-канал «Подъём»
В подмосковной Балашихе девушка разбила машину крышкой канализационного люка. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram.
Инцидент, который, произошел в микрорайоне Ольгино, попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как девушка подошла к открытому люку и подняла крышку, после чего закинула ее на автомобиль. После этого она покинула место происшествия.
Telegram-канал 112, выяснил, что девушка оказалась бывшей возлюбленной владельца автомобиля. Заявление в полицию он писать не стал.
Ранее в Москве пьяный мужчина пригрозил бывшей жене расправой и поджег ее квартиру.