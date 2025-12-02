В Подмосковье девушка разбила авто бывшего крышкой канализационного люка

В подмосковной Балашихе девушка разбила машину крышкой канализационного люка. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram.

Инцидент, который, произошел в микрорайоне Ольгино, попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как девушка подошла к открытому люку и подняла крышку, после чего закинула ее на автомобиль. После этого она покинула место происшествия.

Telegram-канал 112, выяснил, что девушка оказалась бывшей возлюбленной владельца автомобиля. Заявление в полицию он писать не стал.

