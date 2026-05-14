В Подмосковье молодые люди украли с автозаправки ящик с церковными пожертвованиями

В подмосковном Раменском двое юношей украли с автозаправочной станции ящик с церковными пожертвованиями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Двое парней 18 и 19 лет приехали на АЗС на машине. Один из них остался за рулем, а второй вошел в торговый зал, забрал ящик с деньгами, после чего сообщники уехали.

Все действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Молодых людей оперативно вычислили и задержали. Деньги они успели потратить, а ящик выбросили по дороге. Похитителям грозит крупный штраф и лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

