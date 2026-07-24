В Подмосковье нашли нарколабораторию и более 30 килограммов мефедрона

Полиция обнаружила в подмосковном Раменском подпольную нарколабораторию. Ее 33-летнего владельца задержали, в общей сложности были изъяты 30 килограммов мефедрона, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В ходе осмотра были найдены три пластиковых контейнера с наркотиками весом три килограмма, различное лабораторное оборудование, а также канистры с реактивами для изготовления запрещенных веществ.

В телефоне задержанного нашли также координаты закладки. При выезде по этому адресу удалось найти три больших пакета с тем же самым веществом общим весом 27 килограммов. Возбуждено уголовное дело, россиянина доставили в СИЗО.

Ранее сообщалось о том, что приехавшая в Москву женщина попалась полиции почти с килограммом мефедрона.