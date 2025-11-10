В Подмосковье обнаружили тело убитой 28 лет назад девочки

В подмосковной Кашире обнаружили тело восьмилетней девочки, убитой 28 лет назад. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД России.

В убийстве сознался отчим девочки, уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва». В марте 1997 года мужчина 1961 года рождения расправился с ребенком из-за просьб накормить ее. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый поместил тело в сумку и закопал в подвале многоквартирного дома на улице Вахрушева в Кашире.

На протяжении 28 лет девочка считалась пропавшей без вести, однако расследование было возобновлено. В результате установили местонахождение отчима девочки, в ходе допроса он признался в содеянном и раскрыл место захоронения ребенка.

Возбуждено уголовное дело.

