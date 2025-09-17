В Подмосковье поймали пенсионера-наркокурьера

В Подмосковье остановили автомобиль, 65-летний водитель которого оказался наркокурьером, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль остановили на трассе М-7 «Волга» для проверки документов. Водитель — житель Ярославской области — во время беседы с полицейскими вел себя подозрительно. Тогда сотрудники ГАИ решили досмотреть машину. В багажнике они нашли два свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза позднее показала, что это килограмм метилэфедрона.

Мужчина признался, что забрал наркотики из закладки в Ногинске, после чего должен был получить данные, где спрятать их, от куратора в мессенджере. Возбуждено уголовное дело, наркокурьера арестовали.

В августе в Москве задержали двух мужчин, которые перевозили пять килограммов мефедрона под видом соли для ванн.