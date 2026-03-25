Опубликовано 25 марта 2026, 01:571 мин.
В Подмосковье родился младенец-богатырь весом около шести килограммов
Мишонова поздравила семью из Наро-Фоминска с рождением сына весом около 6 кг.
В Подмосковье родился младенец-богатырь весом около шести килограммов и ростом 60 сантиметров, с рождением сына семью из Наро-Фоминска поздравила у Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает Regions.ru.
Малыш стал шестым ребенком в семье, теперь многодетные супруги воспитывают трех мальчиков и трех девочек.
Омбудсмен пожелала, чтобы мальчик рос большим и здоровым.
Ранее в Подмосковье врачи спасли недоношенного младенца весом 1750 граммов.