В Подмосковье родился младенец-богатырь весом около шести килограммов и ростом 60 сантиметров, с рождением сына семью из Наро-Фоминска поздравила у Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает Regions.ru.

Малыш стал шестым ребенком в семье, теперь многодетные супруги воспитывают трех мальчиков и трех девочек.

Омбудсмен пожелала, чтобы мальчик рос большим и здоровым.

Ранее в Подмосковье врачи спасли недоношенного младенца весом 1750 граммов.