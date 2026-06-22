В Подмосковье спасли пациента со сквозным отверстием в кишечнике

В Сергиево-Посадской больнице врачи спасли пациента со сквозным отверстием в кишечнике. Мужчина поступил в медучреждение с перфорацией двенадцатиперстной кишки, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

«После проведенных обследований, в том числе гастроскопии, был установлен диагноз: темное отделяемое оказалось застойным содержимым. При этом была выявлена перфорация двенадцатиперстной кишки — состояние, при котором в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки образуется сквозное отверстие, через которое содержимое кишечника попадает в брюшную полость», — сообщили представители больницы о состоянии пациента.

Ситуация осложнялась тем, что мужчина страдал от сильной язвы, перитонита и тяжелого сепсиса. Также при обследовании у него обнаружили почечную и сердечно-сосудистую недостаточность.

В течение суток после поступления россиянин был успешно прооперирован. Медики сумели ушить язву двенадцатиперстной кишки и назначили пациенту интенсивную терапию для поддержки работы органов. Также мужчине провели очищение крови при помощи сорбента. Спустя две недели после операции мужчину выписали.

Ранее врачи в Подмосковье спасли ребенка с вросшими в желудок магнитами. В ходе операции были обнаружены и удалены десять предметов.