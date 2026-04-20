В Подмосковье спасли сорвавшегося в подвал мужчину

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспаса» 19 апреля вызволили из подвала 21-летнего мужчину в СНТ «Дубрава-2» Чеховского района Московской области. Об этом сообщается на официальной страничке спасательной службы в телеграм-канале.

Известно, что мужчина сорвался с лестницы без перил и получил серьезные травмы.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники 274-й и 311-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса», они обнаружили на цокольном этаже пострадавшего в сознании.

Специалисты зафиксировали его на носилках и передали медикам, которые уже доставили пострадавшего в местную больницу.

Ранее в Мытищинской больнице под Москвой врачи спасли мужчину после жесткого падения и разрыва артерии.