20 апреля 2026
В Подмосковье спасли сорвавшегося в подвал мужчину
В Чеховском районе Подмосковья мужчина упал в подвал и получил серьезные травмы.
Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас» / Telegram
Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспаса» 19 апреля вызволили из подвала 21-летнего мужчину в СНТ «Дубрава-2» Чеховского района Московской области. Об этом сообщается на официальной страничке спасательной службы в телеграм-канале.
Известно, что мужчина сорвался с лестницы без перил и получил серьезные травмы.
Когда на место происшествия прибыли сотрудники 274-й и 311-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса», они обнаружили на цокольном этаже пострадавшего в сознании.
Специалисты зафиксировали его на носилках и передали медикам, которые уже доставили пострадавшего в местную больницу.
Ранее в Мытищинской больнице под Москвой врачи спасли мужчину после жесткого падения и разрыва артерии.