Врачи под Москвой спасли мужчину после жесткого падения

В Мытищинской больнице под Москвой врачи спасли мужчину после жесткого падения и разрыва артерии. Об этом сообщается в Министерстве здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи госпитализировала 60-летнего мужчину после того, как он упал и сильно ударился. Он жаловался на руку, снижение подвижности, а также, по его словам, в теле появились резкая боль.

Медики проверили его состояние и сообщили, что это острая ишемия правой верхней конечности. Помимо этого, на УЗИ был замечен тромбоз подмышечной плечевой артерии и разрыв подключично-подмышечной артерии.

«Такое сочетание, нередко приводит к утрате конечности: многое зависит от правильно выбранной тактики лечения и оперативности оказания помощи», — указали специалисты.

Врачи провели многоступенчатую операцию с протезированием артерии и извлечением тромбов. Благодаря медикам россиянин смог сохранить руку. В настоящее время он восстанавливается.

Ранее московские врачи начали делать операции по трансплантации конечностей. Также недавно они спасли местную жительницу, которая наглоталась швейных иголок.