В Подмосковье сутенер организовал точку по оказанию секс-услуг на парковке

По имеющейся информации, подозреваемый в сутенерстве иностранец присмотрел для организации борделя стоянку прямо напротив магазина в микрорайоне Подрезково. Услуги сексуального характера оказывались в автомобилях клиентов на той же парковке.

Полицейские задержали мужчину вместе с двумя его подчиненными. Девушек 23 и 27 лет оштрафовали по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»). В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Он арестован.

Ранее сообщалось, что решивший заказать проституток житель Подмосковья лишился почти миллиона рублей, но желаемых услуг так и не получил.