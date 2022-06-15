Решивший заказать проституток житель Подмосковья лишился почти миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Baza в среду, 15 июня. Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

По данным канала, россиянин решил скоротать вечер в компании девушек легкого поведения, нашел в интернете пару соответствующих сайтов и оставил на них заявки. Мужчине никто не перезвонил, и он отправился спать в одиночестве.

На следующий день житель Подмосковья получил сообщение от работника одного из сайтов в WhatsApp с просьбой оплатить забронированных девушек. В этот момент услуги дам мужчину не интересовали. Но работник позвонил ему и с угрозами заставил заплатить. Несколькими переводами с разных карт россиянин отправил незнакомцу 915 тысяч рублей, сообщили на канале. Не сразу, но мужчина все-таки написал заявление в полицию, пишет Baza.

В правоохранительных органах «Мосленте» эту информацию не подтвердили и не опровергли. «Чтобы прокомментировать историю, нам нужно понимать, о каком районе Подмосковья идет речь», — сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее московские правоохранители объявили в розыск родителей, пытавшихся заказать проститутку своему приемному сыну-дошкольнику. Заявление в полицию написала девушка, к которой обратилась семейная пара.