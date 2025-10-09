Опубликовано 09 октября 2025, 12:451 мин.
В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки
В Сергиевом Посаде врачи удалили кусок проволоки из глаза мужчины.
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com
В подмосковном Сергиевом Посаде мужчина едва не лишился зрения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Мужчина работал с «болгаркой», когда кусок металлической проволоки отлетел ему в глаз. Произошло проникающее ранение роговицы, хрусталика и радужки. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи удалили инородное тело.
Однако в результате ранения возникла катаракта, поэтому врачам пришлось имплантировать хрусталик. Зрение восстановилось на 80 процентов.
Ранее московские врачи удалили гигантскую опухоль яичника 20-летней пациентке.