В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

В подмосковном Сергиевом Посаде мужчина едва не лишился зрения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мужчина работал с «болгаркой», когда кусок металлической проволоки отлетел ему в глаз. Произошло проникающее ранение роговицы, хрусталика и радужки. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи удалили инородное тело.

Однако в результате ранения возникла катаракта, поэтому врачам пришлось имплантировать хрусталик. Зрение восстановилось на 80 процентов.

