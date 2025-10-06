В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка камушек из аквариума

В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетней девочки камень из аквариума. Об этом региональный Минздрав сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Маленькая любительница подводного мира из любопытства засунула себе камешек в нос, а вот достать не смогла. На помощь пришла мама, но извлечь инородный предмет не получилось, напротив — камень был случайно протолкнут еще глубже», — сообщили в ведомстве.

Ребенка привезли в больницу, где врачи, используя эндоскопический крючок, извлекли камень размером в сантиметр.

В Минздраве Подмосковья призвали родителей в подобных случаях не заниматься самодеятельностью и обращаться к врачу.