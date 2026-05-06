Опубликовано 06 мая 2026, 16:12
В Подмосковье врачи извлекли из желудка девочки волосяной ком размером с кокос

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Волосяной ком размером с кокос обнаружили врачи в желудке у девочки. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

Девочка жаловалась на боли в области живота. В ходе обследования врачи обнаружили трихобезоар — войлочный комок из спрессованных волос размером 15 на 6 сантиметров, который буквально «забил» желудок юной пациентки. Чтобы вытащить волосяной ком, занимавший три четверти пищеварительного органа, понадобилось 45 минут.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.

