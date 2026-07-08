В Подмосковье задержали 18-летнего курьера мошенников

Полиция задержала 18-летнего курьера телефонных мошенников из Краснодарского края, помогавшего обмануть 65-летнюю жительницу подмосковной Власихи. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, передает пресс-служба ведомства в Telegram.

При обмане пенсионерки аферисты использовали «двухэтапную преступную схему»: сначала ей пришло СМС о замене счетчиков с просьбой подтвердить операцию кодом, вскоре ей позвонили лжесотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры, утверждавшие, что ее личные данные известны мошенникам, которые пытаются оформить на нее кредиты.

«Для сохранения сбережений пожилой женщине сказали снять со счетов все наличные и передать их курьеру для дальнейшего зачисления на безопасный счет. Находясь под психологическим давлением, гражданка встретилась с посыльным в городе Одинцово и отдала ему 550 тысяч рублей, назвав заранее оговоренное кодовое слово», — рассказала Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Со слов задержанного курьера, он нашел подработку «в одном из мессенджеров». Он должен был забирать деньги у граждан, конвертировать их в криптовалюту и переводить на счета кураторов. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее столичные полицейские задержали курьера телефонных мошенников, который присвоил похищенные у 67-летней женщины деньги. Пенсионерка под психологическим давлением мошенников, представившихся сотрудниками государственных органов, передала прибывшему курьеру 1,15 миллиона рублей якобы для декларирования средств.