В подмосковном прокате автомобилей клиентов обманули на полмиллиарда рублей

В подмосковном прокате автомобилей сотрудница обманула владельцев более 200 машин. Сумма ущерба составила полмиллиарда рублей, аферистка скрылась вместе с транспортом, пишет Mash в Telegram.

30-летняя Анна проворачивала схему, в которой владельцы передавали ей свои авто для сдачи в аренду, а она платила им процент от дохода. Сначала она опробовала схему на знакомых и родственниках, а затем по их наводке к женщине пришли новые клиенты.

Пострадавшие рассказали, что сначала Анна исправно платила, однако через некоторое время мошенница исчезла вместе с машинами. Позже часть авто нашли в автоломбардах.

Следствие установило, что из-за аферы пострадали более 20 человек, передавшие мошеннице около 200 автомобилей. Преступницу разыскивают. в отношении нее возбудили два уголовных дела.

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