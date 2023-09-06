Отец-одиночка перечислил основные сложности в поиске супруги

Основные сложности в поиске жены назвал многодетный отец Святослава Чевера. В беседе с «Мослентой» он подчеркнул, что не каждая женщина готова сразу стать многодетной матерью.

Собеседник рассказал, что раньше все романтические встречи с женщинами заканчивались фразой «Давай останемся друзьями». Все из-за того, что на первом ужине с детьми потенциальная невеста понимала насколько сложно ей будет статью матерью сразу нескольким подросткам.

Однако сейчас Чевера нашел спутницу жизни, которая приняла его с детьми и готова стать частью большой семьи. По словам многодетного отца, дело близится к свадьбе.

Многодетный отец-одиночка раскрыл способ научить сыновей готовить.