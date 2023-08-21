В программе доктора Мясникова развеяли популярный миф о меде

О бесполезности «гретого» меда заявили в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» теледоктор Александр Мясников и кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

Мед считается очень полезным продуктом, многие добавляют его в горячее молоко или чай с целью поправить здоровье. Однако чтобы мед сохранил свои полезные свойства, его можно нагревать максимум до 40 градусов, отметили врачи.

«Так называемый "гретый" мед, который можно встретить на прилавках магазинов, становится обычной сладостью и не приносит пользы», — добавили они.

Если же температура приготовления различных блюд с медом превысит 200 градусов, в них появятся соединения, которые могут быть токсичны в высокой дозировке, подчеркнули эксперты.

Ранее доктор Мясников перечислил причины «синдрома беспокойных ног».