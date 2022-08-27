В программе Мясникова назвали признаки сладкого спелого арбуза

Признаки сладкого спелого арбуза назвала кандидат биологических наук Екатерина Баранова в программе врача и телеведущего Александра Мясникова «О самом главном».

В эфире канала «Россия 1» специалист сообщила, что нормальным весом селекционного плода считается 8-12 килограммов. Баранова добавила, что небольшие арбузы до трех килограммов часто выращивают в теплицах, поэтому они могут поспеть раньше августа.

При выборе плода нужно обратить внимание на яркое желтое пятно сбоку. «Арбуз лежит на земле. Куда не попадает свет — там образуется желтое пятно. У незрелого арбуза это пятно будет салатовое, а не ярко-желтое», — объяснила Баранова.

Вопреки распространенному мнению, форма арбуза не влияет на его вкус, отметила биолог. По ее словам, лучше обратить внимание на «пупок» — место, где у арбуза был цветок. «У ряда сортов если "пупок" более широкий, они будут слаще», — заявила эксперт.

Ранее оптимальную норму потребления арбуза в день назвала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, это 200 граммов за один раз.