Диетолог назвала оптимальную норму потребления арбуза в день

Оптимальную дневную норму потребления арбуза в интервью радио Sputnik назвала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Эксперт рассказала, что на 100 граммов этого продукта приходится 25-27 килокалорий, и большая сахарная нагрузка на организм.

«Рекомендованная норма арбуза — 200 граммов за один раз. Это нормальный перекус», — сообщила специалист. По ее словам, таких перекусов за день должно быть не более четырех. Она рекомендовала вечерние прогулки или танцы для сжигания полученных калорий.

Врач напомнила о мочегонных свойствах арбуза, и посоветовала людям с проблемы с почечными ии сердечно-сосудистыми проблемами или диабетом с осторожностью употреблять этот продукт.

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