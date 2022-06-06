В Роскачестве оценили опасность проглатывания жвачки

Опасность проглатывания жвачки оценил эксперт Роскачества врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Дмитрий Карпенко.

По словам доктора, жевательная резинка при проглатывании не повредит желудочно-кишечный тракт из-за своей эластичности. Органы пищеварения не пострадают и от ее липких свойств, поскольку слюна и желудочный сок лишают жвачку способности склеивания.

«Поэтому, если вы проглотили одну маленькую жевательную резинку, не паникуйте, она выйдет из вашего организма естественным путем. Риск острой кишечной непроходимости возможен только при проглатывании большого количества жевательной резинки», — заявил Карпенко.

Гастроэнтеролог отметил, что многих людей еще беспокоит пищевая добавка Е171, или диоксид титана, придающая белый цвет подушечке. Однако она используется не только в жвачке, но и в зубной пасте, оболочках для некоторых таблеток, белой кондитерской глазури, например, на пряниках.

Ранее доктор Павлова объяснила усиление голода после приема пищи. Она рассказала, что для насыщения важно как физическое, так и биохимическое наполнение желудка.