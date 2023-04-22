В Роспотребнадзоре сравнили симптомы кори и ОРВИ

Симптомы кори и ОРВИ сравнили в пресс-службе Роспотребнадзора. Комментарий ведомства публикует РИА Новости.

В Роспотребнадзоре назвали схожие начальные признаки двух заболеваний: температура, кашель, насморк, першение и боль в горле, а также конъюнктивит. Однако при кори состояние ухудшается на 3-5 день, в горле появляются пятна, у пациента начинается светобоязнь и слезотечение.

«Для подтверждения диагноза на 4-5 день от начала высыпания у больного необходимо взять кровь и провести серологическое обследование для выявления специфических иммуноглобулинов к вирусу кори», — отметили в пресс-службе.

Ранее в нескольких столичных университетах объявили карантин из-за вспышки кори. Ограничения вводили в НИТУ МИСИС, МАИ и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.