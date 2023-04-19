В столичном вузе объявили карантин из-за вспышки кори

В Национальном исследовательском технологическом университете (НИТУ МИСИС) в связи с риском распространения кори для некоторых студентов ввели дистанционное обучение до 5 мая 2023 года, об этом говорится на сайте учебном учреждения.

Ограничение в посещении очных занятий касается только тех студентов, которые не болели корью и не были вакцинированы от этого заболевания дважды в жизни.

Кроме того, студентам, проживающим в общежитии на проспекте 6-летия Октября, будут ежедневно измерять температуру тела и осматривать на наличие признаков острого инфекционного заболевания до 3 мая.

Дистанционное обучение вводили до 2 мая и в Московском авиационном институте (МАИ), однако потом ограничения были сняты в связи с тем, что у студента вуза не выявили заболевания корью. Информацию об этом подтвердил Роспотребнадзор.

Ранее РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина закрывали на карантин с 12 по 16 апреля из-за вспышки кори.