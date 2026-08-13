В Шереметьево в багаже россиянина обнаружили 64 части крокодилов

В московском аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже россиянина 64 части крокодилов. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

60-летний мужчина прибыл из Китая. В его чемодане находились головы, лапы, кожа и челюсти рептилий. Россиянин заявил, что везет уже обработанные изделия «для личного пользования». При этом он полагал, что декларировать останки крокодилов не нужно.

Однако экзотический товар подпадает под действие международных запретов, установленных Конвенцией СИТЕС. А его стоимость составила более 250 тысяч рублей.

Мужчине грозит административная ответственность за недекларирование, штраф в размере до двухкратной стоимости товаров и их возможная конфискация.

Ранее в Шереметьево был задержан иностранец, пытавшийся вывезти из России более 14 тысяч камней.