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10:09, 13 февраля 2023
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Умер известный режиссер Вадим Абдрашитов

Умер известный режиссер Вадим Абдрашитов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Известный режиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет. Об этом в воскресенье, 12 февраля, РИА Новости рассказал зять покойного Кирилл Вытоптов.

«Это правда, да, скончался… Онкологическое заболевание, это все случилось вечером», — сказал собеседник агентства.

«Вадим, с которым я имел счастье близко общаться, брать у него интервью, был на редкость последовательным, принципиальным и глубоко порядочным человеком. У него были десятки фестивальных призов, полученных в Венеции, Берлине, далее везде», — прокомментировал смерть режиссера на своей странице в соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) журналист Леонид Павлючик.

Среди наиболее известных картин режиссера — «Слово для защиты», «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Слуга», «Время танцора», «Магнитные бури» и другие.

Ранее симптомы онкологического заболевания, рака, перечислил директор Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко. По его словам, чаще всего развитие злокачественной опухоли начинается бессимптомно.

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