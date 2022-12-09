Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии на «удаленке»

Аналитики крупной платформы по поиску работы назвали «Газете.Ru» самые высокооплачиваемые вакансии для тех, кто предпочитает работать дистанционно.

«Наиболее выгодные предложения для удаленной работы следует искать в сферах с высоким уровнем цифровизации процессов: в электронной коммерции и онлайн-продажах, интернет-банкинге и онлайн-образовании», — рассказал собеседник издания.

Стало известно, что специалисты в области продаж в маркетплейсах и менеджеры по работе с клиентами в среднем могут зарабатывать до 62 500 рублей в месяц. Это на 39 процентов больше, чем год назад.

Зарплату в 47 500 рублей могут получать работающие на «удаленке» менеджеры входящих обращений, специалисты по документообороту и онлайн-заявкам, а также операторы call-центров. На оплату труда в 40 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать работники сферы образования, готовые проводить онлайн-занятия в школе и заниматься репетиторством.

Ранее идеальный ежемесячный доход в 2023 году определили москвичи в ходе опроса сервиса «Работа.ру». Средний желаемый доход жителей столицы составил 154,3 тысячи рублей в месяц.