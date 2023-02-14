Самбурская в кожаном топе опубликовала ролик-валентинку для одиноких
С Днем всех влюбленных, 14 февраля, поздравила одиноких россиян российская актриса и певица Настасья Самбурская. Она опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ролик-валентинку.
«Посвящается всем, кто останется сегодня без признаний, букетика и открыточки», — подписала она ролик.
На видео Самбурская в черном кожаном топе с декольте и в мини-юбке со шнуровкой, в руке она держит красный воздушный шар в форме сердца. Актриса изобразжает плач.
«Даже плачет красиво!», «Желаю искренне встретить человека! Настя, подумай, может, ты не там ищешь? Сходи в храм, там мужчин огромный выбор», «Замуж тебе пора», «Очень красивая», — прокомментировали юзеры.
Ранее Самбурская продемонстрировала на видео фигуру в прозрачном комбинезоне. Она предстала перед подписчиками со светлым оттенком волос.