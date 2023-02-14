Самбурская в кожаном топе опубликовала ролик-валентинку для одиноких

С Днем всех влюбленных, 14 февраля, поздравила одиноких россиян российская актриса и певица Настасья Самбурская. Она опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ролик-валентинку.

«Посвящается всем, кто останется сегодня без признаний, букетика и открыточки», — подписала она ролик.