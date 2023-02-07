Валерия и Иосиф Пригожин поделились секретом долгих отношений

Секретом долгих отношений поделились в ответ на просьбу своей невестки Лианы Шульгиной певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. Шульгина опубликовала видеозапись с ответами родственников в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Секрет в двустороннем движении. Уступать друг другу — единственный способ сохранить отношения», — заявил Пригожин.

Валерия высказала очень похожее мнение: «Мне кажется, если люди готовы взаимно уступать — сегодня ты, а завтра другой, то пара ощущает себя счастливой».

Супруги отвечали на вопрос Шульгиной отдельно, не сговариваясь. В опросе также приняли участие и другие члены большой семьи.

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