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09:50, 27 января 2023
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Собчак приняла ванну с красной жидкостью и показала это на видео

Собчак приняла ванну с красной жидкостью и показала это на видео
Кадр: Telegram-канал "СОБЧАК"

Ванну с красной жидкостью приняла в отеле на Алтае российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Процесс она показала на видео, опубликованное в ее Telegram-канале.

«Какая кровавая барыня без мараловых ванн? На Алтае это главная "туристическая экзотика". Тебя кормят маралом (не огонь), поят мараловой настойкой (и ты такой как из фильма "Интервью с вампиром"), и моют тоже», — пояснила она.

Собчак добавила, что запах от этой жидкости ей не понравился и в следующий раз она бы уже не решилась на такую экзотику.

«Выглядит жутко. Я бы не полезла. Могла бы паническую атаку словить», «Бедные маралы! Этот бизнес держат изверги», «Какая жуть», — прокомментировали юзеры.

Красная жидкость, похожая на кровь, вероятно, является экстрактом, получаемым из рогов оленя. Такую процедуру практикуют в отеле, где на время отдыха остановилась Собчак.

Ранее Собчак сфотографировалась в бикини, сидя в банной бочке на фоне алтайского зимнего пейзажа.

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