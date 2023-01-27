Собчак приняла ванну с красной жидкостью и показала это на видео

«Какая кровавая барыня без мараловых ванн? На Алтае это главная "туристическая экзотика". Тебя кормят маралом (не огонь), поят мараловой настойкой (и ты такой как из фильма "Интервью с вампиром"), и моют тоже», — пояснила она.

Собчак добавила, что запах от этой жидкости ей не понравился и в следующий раз она бы уже не решилась на такую экзотику.

«Выглядит жутко. Я бы не полезла. Могла бы паническую атаку словить», «Бедные маралы! Этот бизнес держат изверги», «Какая жуть», — прокомментировали юзеры.

Красная жидкость, похожая на кровь, вероятно, является экстрактом, получаемым из рогов оленя. Такую процедуру практикуют в отеле, где на время отдыха остановилась Собчак.

Ранее Собчак сфотографировалась в бикини, сидя в банной бочке на фоне алтайского зимнего пейзажа.