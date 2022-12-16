Названы лучшие варианты физической активности для людей в возрасте

«Первое, что нужно сделать в такой ситуации, — пройти медицинское обследование и получить консультацию врача по спортивной медицине. На консультацию можно попасть по направлению из поликлиники по месту территориального прикрепления. Только так можно оценить свои функциональные возможности и резервы. Важно уточнить наличие заболеваний в острой или хронической форме или же выявить другие возможные противопоказания. Дальше уже человек волен выбирать с учетом рекомендаций специалистов», — сказал он.

Исходя из результатов обследования и того, что человек в возрасте не имеет спортивного опыта, следует отдать предпочтение оздоровительному плаванию и скандинавской ходьбе, отметил специалист. Из командных видов спорта можно записаться на танцы — вид спорта, направленный на координацию и взаимодействие с партнером. При выборе классических и медленных типов танца риск получить травму крайне низкий, а польза для здоровья — колоссальная.

«Если это командные и игровые виды спорта, то здесь важно выбирать подходящую себе возрастную группу, чтобы была возможность заниматься с людьми с эквивалентным вам уровнем здоровья. Ведь, если вся команда будет примерно одинакового возраста, то скорость игры будет подходящей, возможностей у каждого игрока больше, риск травматизации меньше. Правильно подобранная физическая активность — отличный способ укрепления здоровья для человека на пенсии и для людей предпенсионного возраста», — уточнил Бувалин.

Ранее о важности физической активности для женщин всех возрастов рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она отметила, что у женщин с любым генотипом это повышает шансы дожить до 90 лет.