Стилист назвала лучшие варианты женской обуви на зиму

«Первое место в трендах занимают грубые ботинки со шнурками на широкой платформе. Несмотря на свой не совсем женственный внешний вид, их смело можно добавлять в образ на контрасте с легкими платьями и юбками разной длины. В такой обуви вы можете не бояться ни холода, ни грязи и слякоти», — сказала она.

Сапоги до колен и ботфорты будут в тренде еще не один сезон, отметила эксперт. Обувь с принтом так же актуальна. Рисунки и орнаменты, хищный принт, принт, имитирующий кожу змеи, клетка — все это поможет подчеркнуть стиль. Теплые угги и дутики Игнатова тоже рекомендует к приобретению.

Из вариантов на теплую зиму она посоветовала казаки на низком ходу в светлых оттенках, челси на массивной подошве и с эластичными вставками по бокам и спортивную обувь.

Ранее рекомендации по выбору обуви для школьника дала стилист, эксперт по детской моде интернет-магазина Shopping Live Екатерина Титаренко. Она заявила, что лучше всего отдать предпочтение обуви на тракторной подошве.