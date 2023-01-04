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19:29, 04 января 2023
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Стилист назвала лучшие варианты женской обуви на зиму

Стилист назвала лучшие варианты женской обуви на зиму
Фото: Arūnas Naujokas / Unsplash

Лучшие варианты женской обуви на зиму назвала «Мосленте» персональный стилист и fashion аналитик Анастасия Игнатова. Она порекомендовала иметь несколько пар обуви на сезон, чтобы были варианты на любые погодные условия.

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«Первое место в трендах занимают грубые ботинки со шнурками на широкой платформе. Несмотря на свой не совсем женственный внешний вид, их смело можно добавлять в образ на контрасте с легкими платьями и юбками разной длины. В такой обуви вы можете не бояться ни холода, ни грязи и слякоти», — сказала она.

Сапоги до колен и ботфорты будут в тренде еще не один сезон, отметила эксперт. Обувь с принтом так же актуальна. Рисунки и орнаменты, хищный принт, принт, имитирующий кожу змеи, клетка — все это поможет подчеркнуть стиль. Теплые угги и дутики Игнатова тоже рекомендует к приобретению.

Из вариантов на теплую зиму она посоветовала казаки на низком ходу в светлых оттенках, челси на массивной подошве и с эластичными вставками по бокам и спортивную обувь.

Ранее рекомендации по выбору обуви для школьника дала стилист, эксперт по детской моде интернет-магазина Shopping Live Екатерина Титаренко. Она заявила, что лучше всего отдать предпочтение обуви на тракторной подошве.

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