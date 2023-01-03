Варнава удивила новым образом пользователей сети

Своим новым образом удивила пользователей запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная юмористка и телеведущая Екатерина Варнава.

Знаменитость опубликовала на личной странице видео, на котором пляшет на концерте в домашнем костюме. Она появилась перед подписчиками в спортивных штанах, белой футболке и халате. При этом у нее оказались короткие волосы.