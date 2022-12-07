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19:39, 07 декабря 2022
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Варнаву в наряде с глубоким декольте назвали «восхитительницей глазниц»

Варнаву в наряде с глубоким декольте назвали «восхитительницей глазниц»
Фото: @kativarnava

Фотографиями в наряде с глубоким декольте поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная юмористка и телеведущая Екатерина Варнава. Подписчики назвали ее «восхитительницей глазниц».

«И мысли чтобы были чистыми…» — подписала снимки звезда. «Восхитительница глазниц!», «Спасибо вам, Екатерина, за ваш стальной стержень и смелость!», «Взгляд совершенно чистый! Фото — огонь! Вдохновляете», — отреагировали юзеры на увиденное.

Некоторые фолловеры Варнавы заявили, что на новых фото она не похожа сама на себя. Одна из них заметила в глазах телеведущей тревогу и страх. «Тревога и страх. Взгляд очень глубокий», — написала она.

Ранее пользователи сети сравнили Варнаву с американской актрисой Лайзой Миннелли. Причиной стало шоу знаменитости «Абсолютно нага».

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