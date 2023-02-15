Стилист Рогов назвал один из важнейших цветов сезона

Один из важнейших цветов сезона назвал в своем Telegram-канале известный российский стилист Александр Рогов.

«Рианна неслучайно выступала на Супербоул () в красном — малышка точно в теме, ведь красный — один из важнейших цветов сезона», — отметил он.

Рогов признался, что сам систематически носит вещи красного цвета и очень любит этот цвет. Он призвал своих подписчиков последовать его примеру и тоже нарядиться в красные наряды. К публикации он прикрепил ряд снимков с модных показов, где модели одеты в красное.

Если страшно сразу полностью облачаться в красный, то стилист порекомендовал разбавить образ серым, бежевым или денимом.

13 февраля певица барбадосская певица Рианна выступила на соревновании Супербоул (финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США ) в красном костюме и показала округлившийся живот. Позже представитель певицы подтвердил, что исполнительница беременна вторым ребенком.

Ранее Рогов назвал главные модные тренды весенне-летнего сезона. По его словам, особенно актуальными станут шелк, кружево, прозрачность и элементы нижнего белья в нарядах.