Врач объяснил важность прохождения диспансеризации здоровыми людьми

Важность прохождения диспансеризации здоровыми людьми в беседе с «Мослентой» объяснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

«Многие заболевания на ранних стадиях никак не проявляются. Обнаружить их можно только благодаря методам современной диагностики. У человека ничего не болит, нет никаких симптомов. Зачастую даже очень серьезные болезни выявляются тогда, когда уже упущено благоприятное время для лечения. Регулярная диспансеризация позволяет увидеть отклонения от нормы, поймать болезнь на ранней стадии», — заявил Тяжельников.

Как правило, когда у человека уже имеются хронические заболевания, он более-менее контролирует состояние своего здоровья, посещает врача, лечится, продолжил специалист. «А когда ничего не беспокоит, то и нет тревоги. Поэтому обследование необходимо, даже если человек чувствует себя относительно здоровым. В рамках диспансеризации проводятся самые необходимые и важные исследования», — сказал он.

Врач напомнил, что в возрасте от 18 до 39 лет включительно диспансеризацию можно пройти бесплатно раз в три года, а в возрасте от 40 лет бесплатное обследование становится доступным ежегодно.

«Этим летом обследование можно пройти в 46 городских парках в павильонах "Здоровая Москва". Программа исследований ориентирована на выявление наиболее распространенных и серьезных заболеваний легких, сердца, желудочно-кишечного тракта, эндокринных заболеваний, а также злокачественных новообразований. За один час каждый пациент проходит десять обследований. Чек-ап проводится без предварительной записи», — рассказал Тяжельников.

Он уточнил, что на обследование необходимо взять с собой паспорт гражданина РФссии и полис ОМС. Результаты отражаются в электронной медкарте пациента.

Получить ответы на актуальные вопросы о здоровье можно 23 июля на открытой встрече в Москве. В 16:00 на эстраде «Солнечная» в Измайловском парке начнется пятая бесплатная дискуссия лектория «Договариваемся с мозгом в современном мире. Как эффективно учиться, работать, развиваться?».

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