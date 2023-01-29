Мужчинам объяснили важность регулярного прохождения диспансеризации

Важность регулярного прохождения диспансеризации объяснила мужчинам главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

«На мой взгляд, многие мужчины недооценивают значение диспансеризации и регулярного визита к врачам с профилактической целью. Диспансеризация направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний, к ним относятся: сердечно сосудистые заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет и злокачественные новообразования семи локализаций. Это заложено в программу диспансеризации», — заявила она.

По мнению Драпкиной, для регулярного прохождения диспансеризации важна мотивация, найти которую так же непросто, как замотивировать себя на занятия спортом или правильное питание. А между тем к столь полезной привычке стоит приучать себя с детства — чтобы быть здоровым и в юности, и в зрелом возрасте, и в старости.

Женщины проходят диспансеризацию в два раза чаще по сравнению с мужчинами, отметила специалист. Многие мужчины не имеют привычки приходить к врачам с профилактической целью, потому что у них другие жизненные мотивы — в частности, они много времени посвящают работе, чтобы добиться успеха в этой сфере.

«Поэтому сейчас мы идем в сторону корпоративных программ. Идем сами к тем самым мужчинам трудоспособного возраста, чтобы обследовать факторы риска. Мы даже сейчас думаем, что к мужчинам надо подбираться через женщин. Поэтому в плане медицинской грамотности, чтобы сформировать амбассадоров здоровья, мы делаем упор на женщин», — рассказала Драпкина.

Она подчеркнула, что важным помощником для взлета по карьерной лестнице и для того, чтобы быть надежной опорой своим близким, является крепкое здоровье. «Все то, что выявляется на ранней стадии, излечимо. Поэтому не стоит упускать возможности обнаружить болезнь максимально рано», — подчеркнула представитель Минздрава.

Ранее рекомендации по укреплению здоровья на рабочем месте дал москвичам главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников. В первую очередь он порекомендовал стараться более эффективно проводить отдых после работы в качестве профилактики разных заболеваний.