В Роспотребнадзоре объяснили важность маркировки продуктов

Важность маркировки продуктов объяснили в Роспотребнадзоре. Специалисты призвали россиян внимательно изучать ее, выбирая товары в магазине: в зависимости от массовой доли поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров продукты могут быть как полезными, так и потенциально опасными.

«Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и сахарного диабета. Потребителя необходимо информировать о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, что ему стоит употреблять практически без ограничения, а что требует более умеренного потребления», — процитировали на сайте руководителя ведомства Анну Попову.

Маркировка наносится на упаковку продукта в виде полос, в которых указывается количество содержащегося в нем вещества в соотнесении с суточными нормами потребления. При этом полосы окрашены по принципу светофора — в зеленый, желтый и красный цвета.

Красный цвет означает, что содержание вещества выше нормы (если есть такой продукт бесконтрольно, это может быть опасно для здоровья), желтый цвет значит, что содержание веществ незначительно повышено (продукт следует употреблять умеренно), а зеленый цвет — что продукт полностью безопасен, объяснили в Роспотребнадзоре.

«Например, на упаковке творога вы можете встретить зеленую цветовую маркировку, на которой будет написано "Сахар — 3,5 г на 100 г продукта". Это значит, что продукт соответствует норме и полностью безопасно для здоровья. Если же вы встретите красную маркировку, такого продукта лучше съесть совсем немного», — привели пример специалисты.

Внедрение цветовой маркировки отвечает самым современным мировым трендам в области здорового питания, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили важность профилактики обморожений. Повысить вероятность обморожения, по словам специалистов, может пребывание на морозе в излишне легкой, тесной или влажной одежде, а также длительное сохранение вынужденного неподвижного положения.