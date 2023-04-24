Нутрициолог заявила о важности употребления фруктов весной

О важности употребления фруктов весной заявила в беседе с «Газетой.ру» нутрициолог, терапевт, врач превентивной медицины, главврач клиники Biogena Анна Киреева. Она отметила, что бананы оказывают влияние на физические и умственные способности.

«Бананы содержат фтор, пектин, калий, натрий, витамины группы В и другие полезные вещества. Они относятся к высокоэнергетическим продуктам. Их употребление быстро повышает уровень сахара в крови, провоцируя заряд энергии для физических и умственных нагрузок», — рассказала Киреева. Благодаря содержащемуся в бананах триптофану они способны заряжать бодростью и хорошим настроением.

Укрепить иммунную и эндокринную системы помогут фрукты, богатые витамином А — например, яблоки и цитрусовые. Поспособствовать стабилизации уровня сахара в крови и повысить чувство сытости может низкокалорийный ананас.

Кладезем витаминов, аминокислот, микро- и макроэлементов являются абрикосы. Они оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы организма, а также на желудочно-кишечный тракт.

Ранее важность употребления гречки объяснил доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он заявил о способности гречки защитить от рака.