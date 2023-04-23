Диетолог Гинзбург объяснил важность употребления гречки

Важность употребления гречки объяснил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он заявил о способности гречки защитить от рака.

«Гречка — это суперфуд, то есть продукт, которые наряду с жирами, белками и углеводами содержит множество очень полезных для нас молекул. Благодаря им гречка защищает от диабета, лишнего веса, развития злокачественных опухолей и старения», — рассказал известный доктор.

Гинзбург объяснил, что в 100 граммах гречки содержится примерно 300 калорий, но при варке это количество уменьшается в шесть раз. При этом сваренная гречка отличается высокой сытностью благодаря большому количеству сложных углеводов, которые, среди прочего, обеспечивают человеку хорошее настроение на длительный срок.

«В гречке достаточно много растительного белка, поэтому она особенно полезна после 40 лет. Считается, что чем больше растительного белка мы употребляем, тем дольше живем», — отметил диетолог.

Содержащийся в гречке магний, по словам эксперта, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря, замедляет ритм сердца, а в сочетании с витаминами группы В улучшает работу нервной системы.

«В гречке есть достаточное количество противовоспалительных молекул, которые снижают развитие множества заболеваний, в том числе рака», — добавил врач.

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