Россиянам объяснили важность употребления гороха и чечевицы

Важность употребления зернобобовых культур россиянам объяснили специалисты Роспотребнадзора. Они перечислили полезные свойства гороха, фасоли и чечевицы.

«Зернобобовые — это отличные белковые продукты, качество и усвояемость которых выше, чем у других растений. Эти маленькие разноцветные зернышки — одни из самых питательных природных продуктов. Их можно регулярно употреблять в пищу, в том числе в качестве гарнира», — рассказали они.

Низкое содержание жира и отсутствие холестерина в зернобобовых уменьшает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а низкий уровень натрия в них помогает избежать гипертонии, объяснили в Роспотребнадзоре.

«Зернобобовые — прекрасный источник растительного белка. Однако в процессе кулинарной обработки они впитывают большое количество воды, в результате чего содержание белка в готовых блюдах существенно снижается. Повысить уровень белка в готовом блюде можно, сочетая зернобобовые с крупами — например, с рисом или с мясными продуктами», — посоветовали эксперты.

В горохе, фасоли и чечевице также много железа, дефицит которого в организме человека негативно сказывается на здоровье. Чтобы помочь усвоению железа из зернобобовых, специалисты советуют сочетать их с содержащими витамин С продуктами — например, можно сбрызнуть карри из чечевицы лимонным соком.

Зернобобовые богаты поддерживающим здоровье сердца и играющим важную роль в работе пищеварительной и мышечной систем калием. Они являются хорошим источником необходимой для здоровья пищеварительной системы и помогающей снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний клетчаткой. В них также много фолата (витамина В9), необходимого для нормального функционирования нервной системы и особенно важного во время беременности для профилактики развития дефектов плода.

Зернобобовые могут храниться в течение длительного времени и благодаря этому повышать разнообразие рациона в течение всего года, отметили в Роспотребнадзоре.

«Горох, фасоль и чечевица обладают низким гликемическим индексом. Они способствуют стабилизации уровня сахара и инсулина в крови, поэтому подходят для диабетиков и отлично помогают контролировать массу тела. Наконец, они естественным образом не содержат глютена, то есть идеально подходят больным целиакией», — добавили эксперты.

Ранее специалисты ведомства объяснили важность употребления варенья. По их словам, приготовленное в домашних условиях варенье не содержит никаких химических добавок, а разные виды лакомства защищают от большого количества болезней.