Россиянам объяснили важность употребления варенья

Важность употребления варенья россиянам объяснили специалисты Роспотребнадзоре. По их словам, приготовленное в домашних условиях варенье не содержит никаких химических добавок, а разные виды лакомства защищают от большого количества болезней.

«Чаще всего варенье готовят из фруктов и ягод — настоящих кладезей витаминов, макро- и микроэлементов. Не все из них сохраняются после тепловой обработки. Более-менее устойчив витамин А. Термостабильны витамины группы В, особенно в кислой среде. Остается и витамин Е», — рассказали эксперты.

Аскорбиновая кислота сильно разрушается, но можно уменьшить ее потерю, если бросить фрукты и ягоды в уже кипящую воду или не измельчать их, отметили в ведомстве. Почти не изменяется при варке клетчатка, которая, попав в кишечник, стимулирует его работу и абсорбирует вредные вещества. Сохраняются в варенье и минеральные вещества.

Чтобы сохранить в плодах как можно больше витаминов, специалисты Роспотребнадзора советуют сократить время приготовления и не кипятить продукты по несколько раз. Действенный способ — просто перетереть ягоды и фрукты с сахаром, не прибегая к термической обработке. При этом, варенье полезнее джема.