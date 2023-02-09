Россиянам объяснили важность употребления варенья
Важность употребления варенья россиянам объяснили специалисты Роспотребнадзоре. По их словам, приготовленное в домашних условиях варенье не содержит никаких химических добавок, а разные виды лакомства защищают от большого количества болезней.
«Чаще всего варенье готовят из фруктов и ягод — настоящих кладезей витаминов, макро- и микроэлементов. Не все из них сохраняются после тепловой обработки. Более-менее устойчив витамин А. Термостабильны витамины группы В, особенно в кислой среде. Остается и витамин Е», — рассказали эксперты.
Аскорбиновая кислота сильно разрушается, но можно уменьшить ее потерю, если бросить фрукты и ягоды в уже кипящую воду или не измельчать их, отметили в ведомстве. Почти не изменяется при варке клетчатка, которая, попав в кишечник, стимулирует его работу и абсорбирует вредные вещества. Сохраняются в варенье и минеральные вещества.
Чтобы сохранить в плодах как можно больше витаминов, специалисты Роспотребнадзора советуют сократить время приготовления и не кипятить продукты по несколько раз. Действенный способ — просто перетереть ягоды и фрукты с сахаром, не прибегая к термической обработке. При этом, варенье полезнее джема.
«При приготовлении джема продукты увариваются до однородного состояния, это занимает больше времени. А чем дольше — тем меньше полезных веществ», — объяснили эксперты разницу между этими продуктами..
В зависимости от ингредиентов меняются полезные характеристики десерта, поэтому разное варенье помогает при разных болезнях, продолжили сотрудники ведомства. Так, малиновое варенье полезно при простудах, гриппе, ангине. Малина содержит салициловую кислоту, поэтому обладает жаропонижающим свойством. В ягоде также присутствуют витамин С, калий и кальций.
Смородиновое варенье — рекордсмен по содержанию аскорбиновой и фруктовых кислот, его полезно использовать для укрепления сосудов и поддержания иммунитета в осенне-зимний период. Незаменимо оно для людей, чья кожа и слизистые оболочки склонны к кровоточивости.
Содержащее витамины А, С, Е, В и В2, салициловую, яблочную и лимонную кислоты, а также железо, калий и медь вишневое варенье обладает противовоспалительным эффектом, способствует повышению гемоглобина в крови и поддерживают работу сердечной мышцы.
Богатое пектином брусничное варенье удаляет вредные вещества из кишечника, улучшает его моторику, нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта, способствует укреплению иммунитета. Облепиховое варенье обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами, способствует заживлению ран, улучшает состояние кожи. Абрикосовое улучшает работу кишечника, положительно влияет на зрение, состояние кожи и работу сердца.
«Варенье из грецких орехов рекомендуется для поднятия тонуса при переутомлении или после болезни. За счет содержания омега-3 и омега-6 оно является профилактическим средством от атеросклероза, а содержащиеся в нем антиоксиданты помогают предотвратить онкологические заболевания», — рассказали в Роспотребнадзоре.
На варенье из тыквы стоит обратить внимание тем, кто хочет похудеть. В тыкве есть редкий витамин Т (карнитин), улучшающий обмен жиров в организме и способствующий снижению веса. Такое варенье также позволяет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.
«Необходимо помнить! Любое варенье содержит большое количество сахара. По этой причине людям с сахарным диабетом, ожирением и детям до пяти лет нужно ограничивать его потребление. Тем, кто подозревает у себя аллергию на ягоды, также необходимо быть осторожными», — предупредили эксперты.
Специалисты посоветовали в любом случае стараться использовать минимальное количество сахара при приготовлении лакомства или заменять его на другие подсластители натурального происхождения, содержащие меньше углеводов — например, фруктозу, сорбит или ксилит.
«Есть также искусственные подсластители — аспартам, сукралоза и другие. Кроме того, можно использовать патоку или мед — именно так делали в России вплоть до XIX века, пока сахар был очень дорогим. Но даже в этом случае употребление варенья нужно ограничивать», — добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее важность регулярного употребления тыквы объяснила дипломированный нутрициолог Анастасия Разбойникова. Она рассказала о благотворном влиянии продукта на организм человека.