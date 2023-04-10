Доктор Мясников объяснил важность употребления лука

Важность употребления лука объяснил в новом выпуске своей авторской программы на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он призвал есть лук ежедневно для предупреждения простуды и опухолей.

«Лук можно есть хоть каждый день! И лучше в сыром виде — если, конечно, он не вызывает у вас изжоги и прочих неприятных реакций», — отметил Мясников.

У тех, кто употребляет достаточное количество лука в день, реже случаются сердечно-сосудистые заболевания, заявил доктор. Дело в том, что лук содержит благотворно влияющие на холестериновый обмен биологически-активные вещества — антоцианы.

Лук — отличный помощник и в борьбе с простудой, а благодаря содержанию флавоноида кверцетина он в определенной степени способен противостоять развитию опухолей.

Сырой лук богат витамином С. В зеленом луке содержатся витамины А и К, а также фолиевая кислота, цинк, магний и другие полезные вещества. Самый вкусный — красный лук, однако процент приносимой пользы примерно одинаковый во всех видах, добавил телеведущий.

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