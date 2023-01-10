В программе Мясникова объяснили важность завтрака

Важность завтрака объяснили в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. По словам эндокринолога Юргиты Вараевой, первый прием пищи за день должен быть после пробуждения.

«Классический завтрак — от семи до девяти часов утра. Ничего страшного, если вы будете завтракать чуть раньше, но это лучше сделать в течение первых двух часов после пробуждения», — сказала эксперт.

Своевременный прием пищи с утра ускоряет обмен веществ, стабилизирует вес и повышает внимательность. Средняя калорийность завтрака, по словам Вараевой, должна составлять примерно 400 калорий. Врач добавила, что с утра лучше съесть яйца, кашу или творог и отказаться от хлопьев с молоком — они содержат быстрые углеводы и насыщают на короткое время.

Ранее формулу самого полезного завтрака назвала нутрициолог Алена Ефимова. Она посоветовала начинать день с комбинации белковых и жировых продуктов.