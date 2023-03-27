Вдова Михаила Горшенева оценила сериал о группе «Король и Шут»

Вдова певца и экс-лидера панк-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Ольга раскритиковала вышедший в 2023 году одноименный сериал о музыкальном коллективе. На личной странице во «ВКонтакте» Горшенева написала, что она с детьми восприняли болезненно увиденное в сериале.

По словам Горшеневой, сериал порочит память ее покойного супруга. Она считает, что режиссер намеренно гиперболизировал все слабости и недостатки Горшка, сделав его антагонистом.

Вдова Горшенева пояснила, что, когда обсуждала с создателями выход сериала, давала добро на совершенно другой сюжет. По ее мнению, режиссеру Рустаму Мосафиру следовало бы разобраться лучше в жизни покойного лидера «КиШ», пообщавшись с большим количеством окружавших его при жизни людей.

Ранее актер Константин Плотников, сыгравший в сериале «Король и Шут» Горшка, рассказал о подработке дворником. Артист признался, что теперь ему подняли зарплату.