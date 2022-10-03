Ведущая «Дома-2» прокомментировала слухи о воспитании будущего ребенка без мужа

Слухи о воспитании будущего ребенка без мужа прокомментировала в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.

«Это желтые паблики! Не верьет тому, что читаете где-то. Правдивая информация всегда только у первоисточника. Остальное — домыслы тех, кто клепает дешевые статейки для привлечения внимания», — написала Орлова на вопрос подписчика насчет слухов по этому поводу.

Ранее ведущая «Дома-2» призналась в неудачных попытках забеременеть. По ее словам, за 2,5 года было достаточно неудач.