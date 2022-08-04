Ведущий хантер рунета посоветовала «перестать сопротивляться тупке» на работе

Советы, как включиться в работу, дала на личной странице в запрещенной соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), ведущий хантер рунета, основательница сервиса Facancy и «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская.

Если человек «тормозит» на работе, по словам Владимирской, ему следует принять свое состояние и «перестать сопротивляться своей рабочей тупке», а также отпустить мысли о карьерном росте и переключиться на хобби.

«Будьте эгоистом. Делайте минимум работы, перебрасывайте свои задачи на сотрудников. Делайте это в формате "посоветоваться": обсуждайте задачи с коллегами, они помогут выйти из ступора и запустить процессы. А те задачи, которые требуют от вас активного включения, попробуйте затормозить. Если это невозможно — собирайте рабочие группы для их выполнения. Само наличие людей рядом, совместная работа вытянут проект», — рассказала Владимирская.

Она рекомендовала также реже читать политические каналы, поставить себе срок для восстановления и не скрывать свое состояние, эмитируя бурную деятельность. «Тихонечко тупите, соблюдая все сроки по рутинной работе», — написала она.

Ранее священник предложил считать декретный отпуск работой. Причиной он назвал ежедневное перенапряжение и высокой риск нервного истощения от занятости в режиме 24/7.