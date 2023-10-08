Веник из «Папиных дочек» рассказал о своем княжеском происхождении
Актер Филипп Бледный заявил о своем происхождении от князей Шуйских.
О своем княжеском происхождении рассказал «Мосленте» актер Филипп Бледный, сыгравший Веника в сериале «Папины дочки». В продолжении ситкома — «Папины дочки. Новые» — ему досталась главная роль.
«Свою фамилию я обожаю. Замечу, что Бледный — не псевдоним, а моя настоящая фамилия. Фамилия древняя, идущая от самих князей Шуйских (один из Шуйских даже правил Россией в XVII веке). Бледный — прозвище одного из Шуйских, от которого и пошел наш род», — заявил актер.
Бледный отметил, что старается «прославлять свой клан наряду с другими его представителями».
Ранее о влиянии личного отцовского опыта на работу с актерами-детьми рассказал режиссер сериалов «Папины дочки» и «Папины дочки. Новые» Александр Жигалкин.